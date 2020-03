Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Argomento di oggi l’esperienza al Manchester United di Paul Pogba e il suo futuro.





Pogba è il miglior centrocampista della sua generazione, ha qualità straordinarie. Quattro anni fa è andato al Manchester United, dove sperava di riportare i Red Devils ai fasti del passato. In realtà non è stato così: ha vinto una Europa League e una Coppa di Lega, ma non è mai stato competitivo per la conquista della Premier, e si è qualificato solo una volta per la Champions. L’avventura di Pogba in Inghilterra è da 5, ci aspettavamo di più per quanto fatto alla Juve. La sensazione è che il suo tempo a Manchester sia finito. Ora la Juve è certamente la soluzione ideale per il suo rilancio.