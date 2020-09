Manuel Locatelli è un centrocampista da 8 in pagella: lo ha dimostrato in questa stagione disputata alla grande con il Sassuolo, è sembrato davvero pronto per affrontare una nuova avventura in una grande squadra, come successo all'inizio della sua carriera con il Milan. Il club rossonero, dove è cresciuto, lo ha lasciato andare via troppo frettolosamente: anche il ct della Nazionale Roberto Mancini si è accorto di quanto è forte e lo ha convocato per la prima volta nell'Italia, dove ci auguriamo di vederlo debuttare. Con tutto il rispetto per il Sassuolo, vale un club top, ma vediamo che Juve e Inter gettano altrove le proprie mire, anche se i bianconeri hanno provato a prenderlo: ma è l'uomo che può dare qualcosa in più alle squadre in cui militerà.