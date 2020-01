Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Oggi si parla del quarto di finale di Coppa Italia fra Napoli e Lazio e della disastrosa gestione dell'episodio che ha visto l'espulsione di Lucas Leiva.







Disastrosa da parte dell'arbitro Davide Massa di Imperia, che merita 5 per come ha giudicato l'intervento del centrocampista della Lazio su Zielinski, che non era da giallo e tanto meno falloso. Peggio però ha fatto Leiva, da 4, perché da un giocatore della sua esperienza si può e si deve chiedere maggior capacità di gestire questi momenti.