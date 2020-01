Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi.



L'appuntamento di oggi è sul mercato in uscita del Milan, che in questi giorni ha realizzato molte cessioni importanti, con calciatori che erano diventati un peso dal punto di vista economico e tecnico, come Suso, Piatek e Ricardo Rodriguez. E’ un segnale positivo il fatto che i rossoneri siano riusciti a cedere questi giocatori a cifre importanti. La società avrà degli introiti e potrà muoversi sul mercato, magari a giugno, con maggiore serenità. Il voto al mercato in uscita del Milan è 7,5.