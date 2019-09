Il Milan cade a picco: la squadra, come avevamo vaticinato, non è all'altezza delle ambizioni del club. I giocatori non soddisfano, la realtà è che sono inadeguati per le richieste elevate di Elliott: l'allenatore, Marco Giampaolo, ha delle colpe per quanto riguarda le scelte, ma è il responsabile minore. I dirigenti invece, le bandiere Paolo Maldini e Zvonimir Boban, sono quelli che hanno sbagliato di più. Difficile ottenere qualcosa con questi uomini: se il manico è da 5, chi ha organizzato e creato la squadra è da 3.