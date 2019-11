Il Milan fa sul serio per Zlatan Ibrahimovic: i vertici del club rossonero hanno incontrato Mino Raiola per trattare il ritorno dello svedese e stabilire il suo contratto. Non sappiamo se Ibra faccia ancora la differenza, come sostiene con la sua proverbiale presunzione, ma sarebbe senza dubbio un grande colpo, per la personalità che recherebbe a una squadra che non ne ha e il peso che andrebbe a conferire a un attacco senza mordente, ma soprattutto per il timore che incuterebbe alle difese. Inoltre riporterebbe al centro dell'attenzione mediatica il mondo rossonero, non solo per le polemiche e le scelte sbagliate del duo Boban-Maldini: è un rischio che il Milan deve assolutamente correre, il gioco vale la candela. Ibra al Milan è un colpo da 9.