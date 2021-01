Mandzukic per il Milan sarebbe un'operazione da 7 in pagella. È chiaro, c'è un dubbio che rimane sulla condizione fisica dato che da mesi non fa più parte del calcio che conta. Può essere utile come alternativa credibile a Ibrahimovic e sarebbe uno smacco per le altre grandi che stanno cercando un uomo d'area d'affidabilità. Come l'Inter, ma soprattutto come la Juventus che gli ha detto addio in modo brusco.