Il Milan sta cercando in difensore, anche in seguito all'infortunio di Duarte: nel club rossonero c'è una situazione di emergenza e in testa alle preferenze dei rossoneri c'è ancora il turco classe 1998 della Juventus, Merih Demiral. Il club bianconero lo ha pagato 18 milioni e ne chiede il doppio: è così affidabile da giustificare un investimento del genere? Nel Sassuolo ha fatto bene, ma con Sarri ha deluso. Può valere 36 milioni? Il Milan pensa davvero che se fosse così forte e affidabile la Juve lo cederebbe? Al momento prenderlo è un rischio, la sua stagione è da 4.