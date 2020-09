Nuovo appuntamento su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Argomento di oggi è Hakan Calhanoglu e il ritardo nella trattativa per il rinnovo.











Il mercato del Milan è fatto di tante belle idee, dalla formula per Tonali all'arrivo di Hauge, ma stupisce l'atteggiamento che i rossoneri hanno nei confronti di Calhanoglu. Da quando il Milan funziona bene, il turco è uno dei più positivi ma ha il contratto in scadenza nel 2021 e sembra quasi che l'avvicinamento a questa scadenza venga visto con distacco. E tra pochi mesi, potrebbe accordarsi con un altro club per andare via a zero. Un atteggiamento strano quello del Milan, un atteggiamento da 3 in pagella.