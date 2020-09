Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Argomento di oggi è la riapertura degli stadi, con il limite massimo fissato a 1000 spettatori.











Un numero basso, senza dubbio, ma che è un primo passo verso la normalità. Ora, però, chi entra allo stadio? Comprendiamo le agevolazioni per gli sponsor, purché non ne approfittino gli amici degli amici. Sarebbe opportuno, anzi, che venissero prese iniziative come quella del Milan, che ha riservato i posti ai responsabili sanitari e ai medici in prima linea per fronteggiare l'emergenza Covid. Voto 9 per l'iniziativa dei rossoneri.