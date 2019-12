Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Fari puntati oggi su Vincenzo Montella.



Da quando ha fatto ritorno alla Fiorentina, lo score del tecnico recita 3 vittorie su 21 in campionato. Un percorso disastroso, pieno di insuccessi. La sfida contro l'Inter, dunque, diventa cruciale: in caso di ennesima sconfitta, il presidente Commisso potrebbe optare per svolte importanti. Il voto è pari al numero di gare vinte: 3!