Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Sotto la lente d'ingrandimento finisce oggi Radja Nainggolan, assoluto protagonista della clamorosa cavalcata del Cagliari.



Il Ninja è ancora uno dei migliori centrocampisti del nostro campionato e lo sta dimostrando in Sardegna. Nainggolan è stato molto criticato e discusso, fatto passare per un ex giocatore con comportamenti inadeguati. È la sua rivincita: il nostro voto alla sua capacità di riemergere è 10, 2 invece per chi ha provato a distruggerlo.