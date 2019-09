Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Al centro della puntata di oggi c'è il Napoli e uno dei suoi simboli, Kalidou Koulibaly.



MIGLIORE AL MONDO, MA... - Il centrale senegalese è insieme a Van Dijk del Liverpool uno dei difensori migliori al mondo, ma il suo inizio di stagione è disastroso: in molti dei 7 gol subiti dagli azzurri c'è la sua firma, su tutti l'errore su Higuain e il clamoroso autogol che ha regalato alla Juventus il successo nello scontro diretto all'Allianz Stadium. Il voto di Koulibaly, per ora, non può che essere 4.