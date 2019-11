Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Il protagonista di oggi è il Napoli, più precisamente i suoi giocatori e il loro ammutinamento.







La decisione di De Laurentiis di imporre il ritiro si può discutere, se ne è dissociato anche Ancelotti, quello che non si può discutere è la legittimità di questa scelta da parte di un presidente che paga lautamente i suoi giocatori con regolarità. Potrà essere sbagliata, eccessiva, ma i giocatori del Napoli hanno il dovere di rispettare la loro società. L'ammutinamento è un'offesa al buonsenso: il voto per Insigne e compagni è zero, ma potrebbe anche essere meno...