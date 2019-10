Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Al centro della puntata di oggi Silvio Berlusconi e le sue recenti dichiarazioni sul Milan.











Berlusconi è stato forse il più grande presidente della storia, non solo rossonera ma del calcio intero. Dopo aver ceduto il Diavolo a Yonghong Li e aver acquistato il Monza, ora si ripropone come il proprietario ideale per i rossoneri, ma è giusto ricordare che il suo ultimo Milan è stato un disastro: non all'altezza del passato e delle ambizioni di un club così grande. Tanto bene nei primi due decenni, da 4 e da dimenticare il finale della sua era: è bene che ora Berlusconi continui ad occuparsi del Monza, soprattutto per i tifosi rossoneri.