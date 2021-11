, parliamo di uno dei calciatori più importanti del nostro campionato e che incidono di più sul rendimento della propria squadra. Ma, tra tanti club che potevano perdere il loro giocatore di riferimento, certo il Napoli ha le risorse per ovviare a questa grave assenza. Il Napoli ha un attacco da 8 in pagella, probabilmente quello più completo della Serie A insieme all'Inter.Ha varietà di esterni, ma anche come centravanti ha due elementi come, non paragonabili a Osimhen ma che possono rimpiazzarlo con successo. Mertens è un campione assoluto, Petagna gioca molto bene per la squadra. La sensazione è che anche senza quel fenomeno Osimhen possa rimanere in testa alla classifica.