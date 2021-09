, il centravanti nigeriano sembra essere l'uomo in più di una squadra che funziona benissimo agli ordini di Spalletti., si ha la sensazione che possa essere davvero l'uomo che permette al Napoli di lottare per lo scudetto. Quando arriva un calciatore così decisivo e importante vengono sempre in mente i paragoni, ne abbiamo parlato anche in redazione e fatichiamo a trovare un giocatore che per caratteristiche ricordi Osimhen. Ci sono venuti in mente due paragoni parziali:. Apriamo questo dibattito: chi ricorda Osimhen?