Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi.



Protagonista di oggi è Stefano Pioli. Contro la Juve il Milan non ha giocato una brutta partita, nonostante una sconfitta. Lo stesso risultato avuto contro Roma e Lazio, per un totale di 4 punti in 5 partite. Il percorso è numericamente inquietante: i rossoneri devono stare attenti. Il calendario è terribile e il rischio è che arrivi a Natale in piena lotta retrocessione: il voto, nonostante i progessi nel gioco, è 4.