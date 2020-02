La partita col Milan ha confermato che la Juventus sta attraversando un momento di condizione pessima: nelle ultime quattro partite ha vinto solo una volta, contro la Fiorentina, mentre ha perso contro Napoli e Verona, prima di pareggiare in Coppa Italia contro il Milan. Una sfida, quella contro i rossoneri, che al di là degli episodi Sarri avrebbe meritato di perdere: la sua è una corazzata che gioca da 5, un pericolo in vista della fase finale della Champions League. Negli ottavi di finale il Lione non rappresenta un ostacolo concreto, ma la Vecchia Signora deve svegliarsi a breve, altrimenti la situazione rischia di complicarsi in maniera definitiva.