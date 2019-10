Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Al centro della puntata di oggi c'è Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter che ieri ha brillato nella vittoria di Barcellona.



COME TARDELLI - Dopo aver inizialmente faticato a inserirsi, catapultato nel nuovo mondo nerazzurro, l'ex Cagliari sta prendendo possesso del centrocampo. Ha dinamismo, corsa, qualità e grinta e ricorda un grande del passato come Marco Tardelli, uno dei migliori centrocampisti del nostro calcio. Barella ha le qualità per emulare le sue gesta, e lo ricorda anche fisicamente: il voto è 8.