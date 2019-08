Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Nella "puntata" di oggi il protagonista è Edin Dzeko, che l'Inter tratta ormai da due mesi. Anche contro il Real Madrid il bosniaco è stato il migliore in campo, trovando anche un gol nel 2-2 finale. Fonseca l'ha blindato, Petrachi no, ma vuole almeno 20 milioni per lasciarlo partire. Perderlo è la scelta giusta? Probabilmente no, a meno che...