Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Al centro della puntata di oggi c'è la Roma e il suo percorso di ricostruzione dopo il flop della gestione Monchi.



Le colpe delle difficoltà della Roma è davvero tutta di Monchi come fa sapere, con una certa continuità, la società giallorossa? Eppure Monchi c'era anche quando la squadra arrivò in semifinale di Champions League. E poi se il dirigente spagnolo è stato scelto da Pallotta il fallimento non è anche proprio del presidente? La verità è che l'intera gestione americana è un fallimento e l'annuncio di un nuovo anno zero, merita un voto uguale: 0