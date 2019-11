Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi.



Cristiano Ronaldo sta vivendo un momento di difficoltà tecnica e fisica, confermato dalla sostituzione operata da Sarri contro il Milan. Ma proprio con i rossoneri è nato un caso comportamentale: il portoghese della Juve ha lasciato il campo sbuffando e addirittura abbandonato lo stadio. Quando uno è un grande campione dovrebbe esserlo in tutti i momenti, anche non contento avrebbe dovuto andare in panchina ed esultare i compagni. CR7 è un campione straordinario e unico, sarebbe stato speciale se fosse stato unico anche nelle difficoltà, invece si è comportato come uno qualunque: voto 2.