Anche Sanchez ha tradito Conte, a Genova ha sbagliato un rigore decisivo ai fini del risultato. Il cileno si aggiunge alla lista dei giocatori voluti fortemente dal tecnico dell'Inter che hanno deluso le aspettative, tra questi ci sono Vidal e Kolarov, arrivati in estate da Barcellona e Roma, che hanno avuto un rendimento da 4 in pagella.



L'Inter, se riuscirà a fare qualcosa sul mercato, nell'ambito delle ristrettezze economiche che riguardano il club nerazzurro e non solo, deve andare avanti con la sua testa, senza ascoltare troppo il suo allenatore, perché ci pare che le sue indicazioni di mercato non vadano a buon fine.