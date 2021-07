. Gli ultimi cinque sono arrivati nelle ultime gare di campionato. La Roma è pronta a prenderlo, ma può essere una semi riserva del Genoa, con tutto il rispetto del club rossoblù, un calciatore adatto a far compiere il salto di qualità alla Roma? Può essere così utile a Mourinho un calciatore che non è cosi giovane e può ancora crescere molto, uno che ormai sta raggiungendo la piena maturità? Invece, con solo 8 gol in Serie A, Shomurodov sta diventando un giocatore della Roma. Non soltanto:Ecco,perché un'operazione come questa in un mercato così povero, non può essere un'operazione che impegna la Roma addirittura per 18 milioni di euro:Investirli per un giocatore che in Serie A ha segnato 8 gol e che ha 26 anni francamente è un qualcosa di assolutamente inspiegabile.