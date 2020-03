Molte cose che non funzionano in Italia ma al nostro popolo piace anche autoflagellarsi, mettere eccessivamente in evidenza quello che sbaglia: le critiche feroci che sono piovute dall'estero in seguito all'emergenza Coronavirus, con la volontà da parte di chi non è qui di insegnarci come gestire la situazione.







Peccato che in Inghilterra, in modo cieco e ottuso, abbiano continuato a giocare con gli stadi pieni senza rendersi conto di quello che stava accadendo, come il pianista del Titanic che continua a suonare mentre la nave affonda. Solo da poco si sono accorti che le cose non vanno: vedere la Premier League seguita da migliaia di spettatori negli impianti ha provocato un effetto incredibile, l'Inghilterra merita 0 per la gestione di questa emergenza.