"Lo sport non è solo il calcio e il calcio non è solo la Serie A" è lo slogan del ministro dello sport. Vero, ma Spadafora dimentica che la Serie A permette di vivere al resto del mondo del calcio e anche a tutto lo sport italiano. Il ministro dovrebbe preoccuparsi di questo e invece è particolarmente rigoroso, in modo quasi inaccettabile. Facendo così rischia di distruggere non solo il calcio, ma anche di annientare gran parte dello sport italiano. Il nostro voto a questo suo atteggiamento è zero.