Luciano Spalletti ha provato a giustificare la sconfitta e soprattutto la brutta prestazione del Napoli contro il Milan parlando del calcio di rigore negato agli azzurri. In realtà c'erano due 'mezzi rigori', uno per squadra, con Orsato che ha fatto bene a non fischiarli. L'analisi dell'ex allenatore della Roma sarebbe dovuta essere diversa, avrebbe dovuto spiegare perché il Napoli in casa non funziona, come mai di fronte al Milan, in uno scontro al vertice, ha permesso alla squadra di Pioli di giocare meglio e di vincere con merito. E invece si è rifugiato nel presunto errore dell'arbitro. Per questo merita 4 in pagella.