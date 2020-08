Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Argomento di oggi è Igli Tare: il ds della Lazio, dopo la scelta di David Silva di accasarsi alla Real Sociedad, ha commentato: "Non lo rispetto come uomo".











Un comportamento poco corretto da parte del giocatore, ma l'attacco di Tare è stato pesante. Viene in mente, allora, l'estate del 2015, quando Milinkovic-Savic fu a un passo dalla Fiorentina prima di firmare per la Lazio: Sergej, che si comportò in maniera molto simile, merita invece rispetto? Scena simile capitò a Cesare Prandelli, abbandonato dopo essere stato a un passo dal diventare nuovo allenatore biancoceleste.