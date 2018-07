La Fiorentina lo aveva accontentato. "Vai dove vuoi, gioca, arriva in forma al Mondiale e poi decideremo noi dove mandarti", questo il messaggio di fine gennaio. E Carlos Sanchez aveva accettato, volenteroso di guidare la sua Colombia da capitano in Russia. Ma l'orribile rassegna iridata del centrocampista ha fatto allontanare gli estimatori e i viola, adesso, non hanno molte alternative per cederlo.