. Sino a solo un anno fa, il giocatore senegalese era tra i – se non il – calciatori più forti e talentuosi nel proprio ruolo. Anzi, con la memoria vogliamo riavvolgere il nastro e riportare proprio un anno fa.. Ma non solo., vincitore di Premier (con tanto di titolo di capocannoniere nel 2018/19) e Champions League, esterno offensivo determinante per le sorti della propria nazionale.Sì, è vero. Le tanto fredde statistiche non potranno mai qualificare pienamente le sorti e il talento di un giocatore (calciatore, va chiarito, di livello assoluto) e su questo non si può discutere. Ma i dati, comunque, possono fornirci una spiegazione o almeno una chiave di lettura dal quale trarre delle interpretazioni, in modo tale da comprendere al meglio la stagione vissuta da Sadio Mané. 3, quando vestiva la maglia del Metz ed esordiva nel calcio che conta. Tante le opportunità concesse al senegalese ma mai è sembrato poter rivivere i fasti vissuti solo un anno fa a Liverpool. Complice anche una struttura, quella bavarese, che mai come quest’anno è sembrata a un passo dal crollare, con il rischio concreto – sventato solo negli ultimi minuti dell’ultima giornata – di chiudere l’annata con zero titoli.Un sogno lungamente inseguito e per il quale era risultato essere decisivo con quel calcio di rigore contro l’Egitto. Dal punto di vista mentale, più che fisico, fu uno stop determinante.. L’edizione in Qatar della manifestazione iridata non poté godere di uno, sino ad allora, dei talenti più cristallini del panorama calcistico internazionale. Qatar 2022 trascorse,, culminate nella panchina durante l’ultima – e decisiva – giornata contro il Colonia, match che vide assegnare il Meisterschale ai bavaresi all’ultimo respiro.– con tanto di ferita sul labbro sanguinante per l’ex Citizen – a seguito della pesante sconfitta per 3-0, subita nell’andata dei quarti di finale di Champions League contro i futuri campioni del Manchester City di Guardiola.Le prime indiscrezioni lanciate in giornata da The Athletic (secondo il quale Sadio Mane e il suo entourage, dopo non aver convinto Tuchel nelle ultime uscite con il Bayern, erano in trattativa per un trasferimento alla corte dell’Al Nassr) trovano conferma da quanto lasciato trapelare da L’Equipé: nelle ultime ore, un rappresentante dell'agenzia Roof, che si occupa degli interessi sportivi dell'attaccante senegalese, ha incontrato in Portogallo il direttore sportivo dei sauditi, Goran Vucevic edL’intesa tra il giocatore e il club saudita è già stato trovato, ora bisogna trovare un accordo – in realtà semplice, date le infinite disponibilità economiche del club con in forza Cristiano Ronaldo – con la società bavarese, limando alcuni dettagli economici con il Bayern Monaco desideroso di rientrare dell’investimento economico compiuto solo un anno fa.. Una delle stelle più brillanti del firmamento internazionale che spegne i riflettori su di sé, accettando la corte dei petroldollari sauditi.