La 'pareggite' ha assalito la Fiorentina durante l'attuale stagione. Se in tanti scherzano sulla possibilità di infrangere il record di 19 pareggi in campionato, la squadra viola è in corsa per il 'prestigioso' record di pareggi tra i maggiori 5 campionati d’Europa. Al momento è a pari con gli spagnoli del Valencia e i francesi del Reims a quota 16. Lo riporta ViolaNews.com.