Da tempo non arrivavano nuovi aggiornamenti sull'inchiestache ha di fatto smantellato la curva dellatogliendone i loghi dei vari gruppi organizzati già prima che il Covid escludesse il pubblico dalle gare. L'inchiesta non si è però mai fermata ed è ancora in corso.per associazione a delinquere, estorsione, minacce e altri reati, mentreAttraverso il Corriere Torino arrivano nuovi dettagli, dichiarazioni e fatti su quanto accadeva all'epoca.Verso la fine di un’udienza lunga quasi sei ore l’avvocato Maria Turco pose ad un ex dirigente della Digos in servizio a Torino la domanda più semplice ma importante di tutte: ". La risposta di Carmine Massarelli, all'epoca responsabile della Squadra tifoserie: fu laconica ma incisiva:Perfino quando c’è l’apprensione dei palloni (per prendere quelli che finiscono in curva, ndr) ho visto casi in cuiNon è una scelta, non è che non ci sono per una decisione della Questura che dice: “Va beh, lì non ce li mettiamo”. No, vengono messi, ma autonomamente si collocano in aree dove non sono operativi. È mancanza di operatività, non di presenza".Fra i vari fatti emersi dagli interrogatori di PM e avvocati difensori c'è anche un caso importante del 2018 nell'immediata post sconfitta della Juve contro il Napoli. ". Chiellini, Buffon e tanti altri, e quando anche i giocatori non direttamente chiamati in causa passarono in auto, tipo Dybala, Pjanic, furono costretti a fermarsi". Sempre il Massarelli raccontò anche che durante la gara: "Io ero presente e mi vide un ultrà: ci guardammo e per fortuna, anche grazie al suo intervento,".C’è infine l’episodio dei, appena tornato dal Milan con Massarelli che racconta come: "Poi ricevette la telefonata di un referente di Sky, che lo preparò: “Ho saputo che ci sono questi cori, sappi però che non sono per te, ma contro la società"..