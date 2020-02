, un sentimento che in Italia nelle cinque stagioni di Allegri l’ha sfiorata solo una volta,. Allora però era un duello a colpi di vittorie tra squadre che travolgevano tutti gli avversari che si trovavano davanti, insomma c’era ben poco da rimproverare a Max, il quale peraltro veniva da tre scudetti consecutivi.Stavolta è tutto diverso. La Juve dà segnali di cedimento,, ha 9 punti in meno rispetto alla scorsa stagione. La sensazione che lo scudetto possa sfumare non solo o non tanto per i meriti dei rivali, quanto per i propri demeriti, è decisamente forte.