Magazzino dei miliardi perduti, mille da 20 anni: uno a settimana. Il conto è stato appena aggiornato (Corte dei Conti): mille i miliardi perduti in 20 anni, praticamente uno a settimana. Perduti da chi? Da chi doveva riscuoterli sotto forma di tasse, tributi, multe...Doveva e non lo fatto sia perché non ha saputo, sia perché non ha voluto farlo (Comuni per primi). Perduti per chi? Per la collettività, per quella stessa collettività che negli stessi 20 anni non ha fatto passare un giorno senza lamentare scarsità di risorse e tagli alla spesa pubblica. Del taglio di un miliardo a settimana rispetto a quanto dovuto non si è registrato in 20 anni analogo lamento. Mille miliardi perduti perché semplicemente e definitivamente non più riscuotibili nella quasi totalità. Mille miliardi (oltre a quelli dell'evasione fiscale che qui non si conteggia) perduti nell'indulgenza verso la nostra amatissima non efficienza, anzi insolenza nel pubblico amministrare: solo da noi nelle economie sviluppate del pianeta esiste l'idea di un "magazzino" senza tempo dove si mettono le entrate fiscali e parafiscali non riscosse. Altrove in 3/5 anni o si paga o non si paga. Da noi il "magazzino" dà illusione e assoluzione a chi non paga e a chi non sa farsi pagare. Da noi il "magazzino" copre l'incapacità e l'ignavia nel riscuotere della burocrazia, copre la scarsa voglia dei governanti locali di farsi pagare davvero (costa voti), copre il non pago, tanto...di molti (tutti?) i cittadini, copre persino la finzione contabile di un bilancio pubblico dove si conteggiano alla voce entrate quei soldi finti. Difficile dire quale sia l'uovo e quale la gallina del magazzino miliardi perduti, se il bradipo complice della Pubblica Amministrazione o l'abitudine di massa a non pagare fino a che proprio non ti bussano a casa.Pensionato, mai avuta patente, guida quando gli pare, già denunciato quasi ammazza un bambino. Che gli dice la testa ad un uomo di 72 anni, mai avuta la patente in vita sua, eppur guida? Ha già avuto un incidente, l'altro giorno imbocca una via pedonale, scivola con l'auto su una rampa, travolge una famiglia, manda all'ospedale un bambino in gravi condizioni. Che gli dice la testa? Temiamo di saperlo, gli dice: fa' come ti pare. Lo stesso che la testa dice ai bagnanti di una spiaggia in Versilia. Un sindaco ha postato la foto della spiaggia al tramonto, quando la gente è appena andata via, è la foto di un immondezzaio di massa. Il sindaco domanda: "si può essere così incivili?". La risposta è un quotidiano sì frutto e figlio del diffuso, adorato e praticato comando della testa che dice: fa' come ti pare.