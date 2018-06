Dopo l'esclusione dalla prossima Europa League, in attesa del ricorso al Tas, per il Milan si è venuto a creare il pericolo che qualche big possa valutare l'idea di cambiare aria. Non sarà il caso di Alessio Romagnoli, blindato con il rinnovo del contratto al termine di una trattativa curata nei minimi dettagli. Meno sicurezze ci sono per il compagno di reparto Leonardo Bonucci: il capitano ha sì espresso a parole la voglia di rilanciare il club verso contesti che gli competono ma le tentazioni che possono arrivare dalle big europee sono uno scenario da tenere nella giusta considerazione.

NON SOLO MANCHESTER - Dall'Inghilterra sono abbastanza sicuri che potrebbe scatenarsi un derby di Manchester per Bonucci. Da una parte lo United di Mourinho alla ricerca di un top per guidare la difesa, dall'altra il City di Guardiola che ha sempre manifestato grande stima nei confronti dell'ex Juventus. Ma non solo, perché anche il Psg sta pensando seriamente alla possibilità di sondare il terreno con il Milan. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, Leo è un giocatore che piace eccome al presidente Nasser Al-Khelaïfi, stuzzicato dall'idea di poter riformare la coppia con Gianluigi Buffon. Nei prossimi giorni ci sarà un confronto sul mercato con il nuovo tecnico Thomas Tuchel il quale ha inserito nella sua lista altri profili prima di quello del numero 19 rossonero. E il Milan? Ha già gratificato il giocatore con un ingaggio super e la responsabilità di essere il capitano del nuovo corso. La palla potrebbe passare al nazionale azzurro investito anche lui dalla delusione arrivata da Nyon.