Benvenuti nel mercato 2.0, dove a scegliere i possibili nuovi acquisti di una società può essere... un software. Tutto vero, perché dopo la separazione dal direttore sportivo Mauro Meluso, lo Spezia sta pensando di non cercare un suo sostituto per ricoprire quel ruolo ma di affidarsi ad algoritmi e dati per chiudere nuovi affari. E' questa l'ultima idea del club bianconero, che potrebbe affidarsi all'azienda privata di Francesco Bega, ex ds del Genoa e osservatore del Milan.



MODELLO INGLESE - Un modello simile a quello che sette anni fa iniziò ad adottare il Brentford, appena promosso in Premier League per la prima volta nella sua storia anche grazie a operazioni di mercato basate su dati, statistiche e valutazioni di giocatori. Una filosofia che potrebbe presto sbarcare in Italia, con lo Spezia che sta pensando davvero all'ipotesi di affidarsi a un software per fare un mercato da protagonista.