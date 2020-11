Una divinità con la palla tra i piedi, un fenomeno con le parole. Non si può scindere l'uomo Maradona dal fuoriclasse, così come non si possono dividere le sue giocate dalle sue affermazioni: sempre all'attacco, mai banale, con le idee chiare, che tendono ovviamente a sinistra: con quel mancino non poteva andare diversamente.



Nel corso della sua vita, Diego, ha speso parole d'amore per Napoli, per Lionel Messi, per Batistuta e tanti altri, così come ha attaccato chi vedeva distante dal suo modo di essere: la Chiesa, la Fifa, Bush, Trump e... Mauro Icardi. Tanti amici, qualche nemico, Diego Armando Maradona era così: o tutto o niente. E con la sua amica tra i piedi era tutto. Abbiamo ricordato le sue giocate, ora è giunta l'ora di ricordare anche le sue fasi più celebri. Partendo da quei palleggi, quegli indimenticabili palleggi, dove sogni e pallone si sono fusi.