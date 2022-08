Nelle ultime settimane, visti gli ottimi rapporti tra Fiorentina ed Empoli, sembrava che il destino di Christian Kouame fosse quello di proseguire la stagione nel club di Fabrizio Corsi ma quanto successo nelle ultime ore ha rimescolato le carte in tavola. La decisione del nigeriano di sposare il progetto tecnico di Vincenzo Italiano e restare almeno fino a gennaio a Firenze infatti ha portato il club azzurro a doversi “reinventare” per trovare un giocatore dalle caratteristiche simili da affidare alle cure di mister Zanetti.



Secondo quanto riportato questa mattina da Sportmediaset l’Empoli sarebbe determinata a rinforzarsi in attacco e per questo nella testa dei dirigenti azzurri ha cominciato a circolare il nome di un altro attaccante ex viola. Stiamo parlando di Marko Pjaca che, tornato nuovamente alla Juventus dopo il prestito annuale al Torino, adesso sarebbe il candidato preferito dalla dirigenza empolese che entro la fine del mercato dovrebbe chiudere l’operazione con i bianconeri: l’operazione sarebbe basata su un semplice prestito annuale.