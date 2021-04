Si avvicina riapertura degli stadi per le partite di calcio, seppur a capienza ridotta, ma la questione è al centro del dibattito politico. Il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, chiede che le riaperture degli impianti valgano non solo per il pallone ma anche per concerti e spettacoli: "Nel caso in cui il Comitato tecnico-scientifico dovesse autorizzare eventi sportivi con il pubblico, le stesse regole dovrebbero riguardare i concerti e gli spettacoli negli stadi o in spazi analoghi. Se è possibile accedere in uno stadio con 16mila persone per il calcio deve essere possibile anche per un concerto. E' una questione di principio, il mondo della cultura non può essere trattato in questo modo".