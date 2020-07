per la definizione dei calendari delle partite nella fase post lockdown. La lamentela dell'allenatore dell'Inter sui, che hanno visto i suoi spesso in difetto rispetto all'avversario di turno, ha creato ulteriori crepe nei rapporti con Beppe Marotta ma solleva delle forti perplessità volendo fare fredda cronaca e dare un'occhiata ai numeri.- contro Parma, Brescia, Torino, Spal e Roma -, ed è abbastanza singolare (o forse no) che Conte abbia sbottato nell'unica circostanza in cui i suoi non sono riusciti a fare bottino pieno. Certo, la differenza sostanziale è che, in caso di successo domenica scorsa, i nerazzurri si sarebbero trovati a -3 dalla Juve alla vigilia del match tra i bianconeri e la Lazio, mettendo una certa pressione su Ronaldo e compagni.- Ma siccome i numeri raramente mentono e diventano importanti in situazioni nelle quali vengono evocati, allora- Sassuolo, Bologna e Verona -. Un paradosso, che rende la polemica di Conte ancora più sterile. O che rende ancora più chiaro il vero destinatario del suo attacco. Altro che la Lega...