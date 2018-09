Erick Thohir non c'entra in nessuna maniera nel caso corruzione che ha coinvolto gli Asian Games 2018 e organizzati dal Comitato Olimpico Indonesiano. Raden Prabowo Argo Yuwono, responsabile delle pubbliche relazioni della polizia di Giacarta, ha assicurato che l'attuale presidente dell'Inter e socio di minoranza di Suning non è coinvolto in nessun modo.



Come riportato da fonti indonesiane riportare da FcInterNews il portavoce della polizia di Giacarta ha sottolineato: "Il caso è stato chiuso. Abbiamo detto che tutti i colpevoli sono stati condannati a quattro anni di carcere e mi sono assicurato fosse tutto chiarito, perciò non c'è più bisogno di chiamare in causa Thohir".