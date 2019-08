Maurizio Sarri ha problemi ben più importanti, che non una polmonite da niente. È solo una provocazione, ma conoscendo la fama di perfezionista che si porta appresso il tecnico toscano, non è poi così lontana dalla sua linea di pensiero. Malattia e ferie non sono che un impedimento, non sono che un ostacolo che impedisce a Sarri di andare a fare ciò che meglio gli riesce: allenare.