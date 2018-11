, che hanno consentito aldi piazzarsi a quel quarto posto che rappresenta il vero obiettivo di inizio stagione,. Sotto contratto fino a giugno 2021, il tecnico rossonero è un uomo scelto dalla vecchia proprietà cinese e dalla precedente dirigenza guidata da Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli ed è consapevole che. E in un contesto all'insegna dell'incertezza e della precarietà, nelle ultime ore sono rispuntare da Oltralpe e in particolare da France Football le voci su un forte interesse del Milan per- Indiscrezioni che nascono dalla, attuale proprietario del club di via Aldo Rossi,, un profilo che si sposa alla perfezione con quello dell'ex tecnico dell'Arsenal. Un nome tornato di moda dopo la comunicazione ufficiale da parte del Milan della nomina didal 1° dicembre, personaggio che ha condiviso con Wenger 9 anni ai Gunners.. Come evidenziato da un articolo del Guardian del maggio scorso, l'enorme potere acquisito da Gazidis nel suo ruolo di CEO con competenze che esulavano dal contesto commerciale per sconfinare in quello sportivo ha finito per metterlo in sempre più forte contrapposizione con Wenger.- L'idea del manager sudafricano era di costituire un gruppo di esperti che gestissero i vari aspetti della vita societaria, compreso di quelli tecnici, ma il rapporto molto stretto tra Wenger e l'azionista di maggioranza dell'Arsenal Stan Kroenke ha finito per porre una serie diche, per la stampa inglese, avrebbero finito per condizionare il processo di rinnovamento del club londinese., come dimostrano le nomine dell'ex dirigente del Barcellona Raul Sanllehì e dell'ex Dortmund Sven Mislintat come capo degli osservatori. La chiamata del Milan nei mesi scorsi e l'offerta irrinunciabile messa sul piatto da Elliott ha poi cambiato qualcosa nel suo piano di scalata dell'Arsenal, ma ha inevitabilmente creato un solco nella sua relazione con Wenger.- In questo quadro, infine, si inseriscono le ultime rivelazioni di Football Leaks, che riguardano pure il futuro dell'allenatore francese. Si fa riferimento in particolare ai, dando il benservito ad Antero Henrique e offrire un incarico proprio a Wenger. Niente più panchine dunque per il 69enne, ma un ruolo di raccordo tra campo e dirigenza e di supervisione nei confronti di Tuchel. Niente Milan dunque, apparentemente, nel suo futuro, ma la posizione di Gattuso resta in discussione da qui al termine della stagione. Tre vittorie consecutive non sono bastate.