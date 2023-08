La Premier League ha aperto un'indagine sul Chelsea per alcune "potenziali violazioni delle regole sul fair play finanziario" durante il periodo in cui Roman Abramovich è stato proprietario del club. Lo riporta Sky Sports UK, secondo il quale, al momento, non esistono accuse precise nei confronti della società che nel frattempo è passata nelle mani di Todd Boehy. Qualora, però, dovessero essere giudicati colpevoli di violazione di alcune regole, le sanzioni potrebbero anche includere una multa o una detrazione di punti. Non è il solo problema per i Blues: il 28 luglio, infatti, la UEFA aveva annunciato di aver multato il Chelsea per una cifra pari 10 milioni di euro per "aver inviato informazioni finanziarie incomplete" tra il 2012 e il 2019.