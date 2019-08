Parola d'ordine in casa Roma: serve un difensore. Petrachi è al lavoro sulle uscite, ma non dimentica la priorità in entrata, indicata apertamente dal tecnico Paulo Fonseca: Mancini non basta, è necessario investire su un nuovo centrale e il ventaglio di nomi a disposizione è ampio. La recente chiusura del mercato in Premier League, tuttavia, va in parte a condizionare le mosse dei capitolini: è ancor più in salita la strada che porta a Toby Alderweireld e Dejan Lovren. A pesare sono gli acquisti di Tottenham e Liverpool. O meglio, i mancati acquisti: né Spurs né Reds infatti hanno ingaggiato altri difensori che potessero prendere il posto di Alderweireld o Lovren, le cui cessioni quindi diventano piste ancor più complicate da percorrere, nonostante la Roma mantenga contatti continui soprattutto con l'agente del croato.



RISPUNTA RUGANI - La Premier toglie, la Premier dà, perché tra le soluzioni alternative che sta valutando la Roma rispunta anche il nome di Daniele Rugani. Il centrale della Juventus avrebbe potuto trasferirsi nel massimo campionato inglese, ma il mancato accordo tra i bianconeri e l'Arsenal sulla formula ha fatto saltare l'affare e convinto i Gunners a virare poi su David Luiz. Rugani è un profilo che piace ai giallorossi, ma non mancano i dubbi sulle reali intenzioni della Juve e sui costi dell'operazione: 30-35 milioni di euro la valutazione dei bianconeri, una cifra che al momento non convince i capitolini.



GLI ALTRI - E allora restano vive anche le altre ipotesi battute nelle ultime settimane, come gli esperti German Pezzella a Nicolas Nkoulou. Senza escludere un nome di prospettiva dal Sudamerica: non Verissimo del Santos (vicino al Monaco), Petrachi studia un altro candidato a sorpresa per la difesa. Prima le cessioni, poi l'affondo: la Roma si muove per regalare un nuovo difensore centrale a Fonseca.



