Una nuova pretendente per Bacca. Secondo quanto appreso da calciomecato.com, sia il West Ham che il Crystal Palace hanno fatto un tentativo tramite intermediari nelle scorse ore. Un corteggiamento destinato a finire con un nulla di fatto, Carlos vuole tornare al Villarreal.



RISCHIO MILAN - Dopo settimane e settimane di trattativa, la forbice tra richiesta e offerta rimane piuttosto ampia. Il Villarreal è rimasto fermo sulla proposta da 9 milioni, il Milan deve incassare una cifra pari a 13 milioni di euro per non registrare una minusvalenza. Il rischio per il club rossonero è quello di vedersi costretto a rivedere le posizioni verso il basso per evitare di ritrovarsi in rosa un giocatore con un ingaggio da quasi 8 milioni lordi a stagione. L'agente continua a tenere vivi i contatti con il club spagnolo, la sensazione è che Bacca nella prossima stagione vestirà la maglia del Submarino Amarillo.