Quattro giorni alla chiusura del mercato e in casa Juventus si lavora senza sosta anche per sbloccare le uscite. E l'elenco dei giocatori che hanno corteggiamenti importanti si arricchisce con un nuovo nome: quello di Merih Demiral, classe '98 arrivato la scorsa estate dal Sassuolo. Sirene inglesi per il turco, con primi approcci già portati dalle pretendenti.



SONDAGGI INGLESI, LA RISPOSTA - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com infatti, tre club della Premier League si sono fatti avanti per Demiral negli ultimi giorni: Everton, Manchester United e Tottenham hanno effettuato sondaggi con la Juve, dando disponibilità a mettere sul piatto una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro per il centrale. La risposta dalla Continassa, però, è stata netta: niente da fare, proposte rispedite al mittente perché l'intenzione della società è quella di puntare sull'ex Sassuolo nella stagione corrente. Non a caso, Paratici e Cherubini continuano a lavorare all'uscita di Daniele Rugani nel reparto arretrato. La Premier chiama, la Juve risponde: Demiral non si muove, sarà un pezzo importante per lo scacchiere di Pirlo.