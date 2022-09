Come la F1, anche la Premier League potrebbe avere presto una serie sul dietro le quinte del campionato più entusiasmante al mondo. L'indiscrezione arriva dal Times, secondo cui l'agenzia cinematografica che produce la serie sulla Formula 1 nel palinsesto di Netiflix, "Drive to Survive" ha iniziato a lavorare a stretto contatto con la lega inglese.



La proposta è quella di creare una serie su quella falsariga e che si concentri sulle migliori squadre del campionato. L'idea è stata subito girata ai club e i primi colloqui tra le parti partiranno a breve con la speranza comune che il progetto possa replicare il successo di quello sul mondo dei motori che ha reso la F1 un prodotto guardato in tutto il mondo. La compagnia che si è presa l'incarico di sviluppare il progetto è la britannica Box To Box Films, già famosa per "Make Us Dream", un documentario su Steven Gerrard, e che è già entrata in contatto con molti club della Premier League.