Prove di normalità. Dopo il ritorno dei tifosi, la Premier League si prepara anche a tornare a vivere il calcio come in epoca pre-Covid. Come riporta il Times, infatti, i calciatori saranno liberi di festeggiare i gol abbracciandosi: lo scorso gennaio, al contrario, per i giocatori erano vietate strette di mano, cinque e abbracci. Resta in vigore, invece, l'obbligo doppio tampone settimanale.